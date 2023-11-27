Чехия хочет получить исключение из санкций ЕС против РФ

Власти Чехии желают получить от руководства Евросоюза разрешение на импорт российской стали, несмотря на европейские санкции, пишет Ceske Noviny. Как заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, Прага хочет продлить послабления для компании Vítkovice Steel, которая имеет льготу на импорт из России до 2024 года.

«Я твердо верю, что будет сохранен подход, что санкции должны в первую очередь вредить тому, против кого они направлены, а не тому, кто их применяет, и что в данном случае мы получим разрешение», — отметил чешский министр.

Он добавил, что Чехия надеется на исключения для Vítkovice Steel до 2028 года. Сикела пояснил, что отказ ЕС повлечет проблемы для автомобильной промышленности и строительной отрасли республики.

«Поставщики из Китая не производят материал надлежащего качества, и в определенной степени существует также большая ненадежность со стороны поставщиков», — заключил чешский министр.

Ранее Евросоюз призвали проанализировать последствия санкций против России.