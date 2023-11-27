Судьба оборонного соглашения Финляндии с США оказалась в руках парламента

Власти Финляндии одобрили оборонное соглашение с США, передает РИА Новости. По информации агентства, поддержку документу высказали как финский президент Саули Ниинистё, так и правительство государства.

«Президент республики и комитет совета министров по внешней политике и безопасности обсудили Соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США и одобрили итоги переговоров. Парламент регулярно информировался о ходе переговоров в соответствии со статьями 47 и 97 Конституции. Для утверждения соглашения требуется согласие парламента», — заявили в пресс-службе кабмина Финляндии.

Как отмечает РИА Новости, американо-финские договоренности о сотрудничестве планируется заключить в течение двух лет. Агентство подчеркивает, что сама сделка, в частности, закроет вопросы по размещению сил США на финской территории, а также ряд других моментов, связанных с таможней и налогами.

Ранее Финляндия впервые возглавила учения НАТО в Балтийском море.