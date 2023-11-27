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Сенатор-демократ из США назвал условие для помощи Украине и Израилю

Сенатор Мерфи: Украине надо помогать, если будут соблюдаться права человека

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Libkos/AP

Сенатор от Демократической партии Крис Мёрфи (из штата Коннектикут) заявил, что Украине и Израилю надо помогать, если будут соблюдаться права человека. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы регулярно обусловливаем нашу помощь союзникам соблюдением американских законов и международного права. Поэтому я думаю, что это вполне соответствует тому, как мы предоставляли помощь союзникам, особенно в военное время, важно, чтобы мы говорили о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или Израилю, должна использоваться в соответствии с законами о правах человека», — заявил Мёрфи.

По словам сенатора, конгресс США будет обсуждать этот вопрос в понедельник, 27 ноября.

До этого в США рассказали о негативном отношении американцев к помощи Украине.

Журналист Джон Вароли добавил, что если бы США и их союзники по НАТО не поставляли Украине огромное количество оружия, то Киев и Москва уже давно заключили бы мир.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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