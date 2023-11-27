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На Украине обвинили Россию в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь СНБО Украины Данилов обвинил РФ в расколе между Зеленским и Залужным

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Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что якобы российские шпионы спровоцировали раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает газета The Times.

По его словам, российские агенты якобы попытались воспользоваться «так называемой напряженностью» в отношениях президента и главкома, распространяя ложную информацию с целью вбить клин между ними.

Данилов добавил, что Россия также якобы стремилась посеять антиправительственные настроения среди украинского народа, а именно она хотела провести антивоенные митинги на территории Украины.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что Зеленский не в состоянии сместить Залужного с его поста, а главком не пойдет против президента, «пока не получит отмашку от американцев».

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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