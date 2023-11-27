Новый президент Аргентины вылетел в США

Избранный президентом Аргентины Хавьер Милей отправился в США, сообщает ТАСС.

Милей на своей странице в социальной сети X написал, что находится на пути в США.

В соцсети им также была опубликована фотография, на которой запечатлены Николас Поссе, считающийся будущим главой кабинета министров Милея, и бывший министр финансов страны Луис Капуто, которого называет претендентом на пост министра экономики Аргентины.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС.

До этого избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил свою поездку в США, чтобы сформировать свою команду для вступления в должность главы государства.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Политик выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.