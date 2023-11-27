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Экс-врач Белого дома считает, что Байден не может выполнять свою работу из-за возраста

Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не может исполнять свои обязанности

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Molly Riley/AP

Снижение когнитивных способностей у 81-летнего президента США Джо Байдена происходит быстро, что является серьезной причиной для беспокойства. Такое мнение высказал член палаты представителей от Техасской республиканской партии, бывший врач Белого дома Ронни Джексон, сообщает телеканал Fox News.

Джексон работал врачом при администрациях президентов Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа. Ранее он требовал, чтобы Байден прошел когнитивный тест или отказался от участия в президентских выборах в 2024 году.

«[Снижение когнитивных функций у Байдена] происходит быстро. Как вы сказали, я заботился о трех президентах… поэтому я не понаслышке знаю, что значит быть главнокомандующим и главой государства. Это изнурительная работа, как морально, так и физически. Этот человек каждый день доказывает нам, что не может выполнять эту работу, но дальше будет только хуже», — сказал Джексон ведущему программы Sunday Morning Futures Шону Даффи.

Бывший врач Белого дома назвал «просто невероятным» то, насколько американский лидер деградировал за время своего пребывания на этом посту. По его словам, США не могут позволить себе, чтобы этот Байден находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого, так как «он уже сейчас подвергает нас большому риску».

До этого в США рассказали о серьезных проблемах Байдена в преддверии выборов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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