Нетаньяху допустил продление перемирия в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого заявил, что нынешнее четырехдневное перемирие в секторе Газа может быть продлено. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Премьер-министр отмечает, что нынешнее четырехдневное перемирие может быть продлено, чтобы позволить освободить больше заложников: еще по 10 за каждый день», — сказано в сообщении издания.

Как отмечается, глава израильского кабмина также рассказал американскому лидеру, что после окончания действующей договоренности о приостановке огня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в полную силу продолжит достижение своей цели по уничтожению палестинского движения ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения сектора Газа с официальным визитом заявил, что операция израильской армии продлится до полной победы над ХАМАС. По его словам, ЦАХАЛ ничто не сможет остановить.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС заявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.