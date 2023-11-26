Стало известно, почему Нетаньяху блокировал попытки уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последние десять лет не допускал уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС. Политик просто не хотел заниматься вопросом создания двух государств, делает вывод газета The Washington Post (WP).

Политические аналитики рассказали изданию, что правительства под руководством Нетаньяху и лидеры ХАМАС «находили друг друга полезными» для осуществления своих целей. По их мнению, премьер-министр придерживался стратегии, которая «не нарушала статус-кво разделенного палестинского населения», оставляя ХАМАС править в Газе, а конкурирующее палестинское руководство — на Западном берегу реки Иордан.

Эксперты считают, что это помогло Нетаньяху отодвинуть на второй план «палестинский вопрос». Политик мог сказать, что не продвигается вперед «в вопросе мирных переговоров», поскольку ему «не с кем разговаривать», сосредоточившись на Иране и других угрозах.

25 ноября Нетаньяху провел совещание по освобождению заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.