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В МИД Израиля вызван посол Ирландии

В МИД Израиля вызвали посла Ирландии из-за высказываний премьера о заложниках

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Министерство Иностранных Дел Израиля

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился вызвать посла Ирландии в еврейском государстве в МИД в связи с заявлениями ирландского премьера о заложниках, которые удерживаются радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на странице Коэна в социальной сети X («икс», ранее Twitter), передает ТАСС.

«После возмутительных высказываний премьер-министра Ирландии по поводу освобождения Эмили Хэнд, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, я вызвал посла Ирландии в Израиле для выговора», — написал он.

До этого Минздрав Газы сообщал о продолжении эвакуации больных и раненых из сектора в Египет.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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