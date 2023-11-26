В МИД Израиля вызван посол Ирландии

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился вызвать посла Ирландии в еврейском государстве в МИД в связи с заявлениями ирландского премьера о заложниках, которые удерживаются радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на странице Коэна в социальной сети X («икс», ранее Twitter), передает ТАСС.

«После возмутительных высказываний премьер-министра Ирландии по поводу освобождения Эмили Хэнд, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, я вызвал посла Ирландии в Израиле для выговора», — написал он.

До этого Минздрав Газы сообщал о продолжении эвакуации больных и раненых из сектора в Египет.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.