Попытки украинских властей блокировать внешнеполитические контакты Крыма оказались неудачными. Такое заявление сделал постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время Крым активно налаживает связи с другими регионами и странами. В частности, правительство республики сосредоточено на развитии международного сотрудничества в сферах экономики и культуры.

«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — подчеркнул Мурадов.

Также он указал, что в целом вектор внешнеполитической работы постоянного представительства республики направлен на усиление антиколониальной и антинацистской борьбы. Как он сказал, главным образом речь идет о создании справедливого мирового порядка.

Мурадов добавил, что не может публично раскрыть планы властей по предотвращению глобального доминирования западных стран. По его словам, это связано с риском использования такой информации правительствами США и их союзников в своих целях.

В ноябре руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что власти страны готовы добиться полного уничтожения Крымского моста. При этом он указал, что Киев готовит для Москвы «много сюрпризов» и не только в отношении переправы.

Позже в Государственной думе РФ сообщили, что задачи российского руководства на фоне таких угроз не меняются. Власти страны остаются сосредоточены на обеспечении безопасности граждан.

Ранее российское правительство распорядилось расширить поддержку аграриев, понесших убытки из-за действий украинских властей.