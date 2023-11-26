В Совфеде отреагировали на атаку беспилотниками ВСУ регионов России

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин связал массированную атаку украинскими БПЛА регионов России с тупиком вооруженных сил этой страны в «реальных боевых делах» и «углублением разброда» внутри структур Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Попытка массированной атаки украинскими беспилотниками российских регионов, в том числе Брянской, Тульской, Московской, Калужской и других областей говорит прежде всего о безудержном озлоблении киевского режима в связи с тупиком в реальных боевых делах на фронте. Кроме того, налицо углубление разброда и неуверенности внутри самих структур Зеленского», — написал парламентарий.

По его словам, у действующего руководства Украины не просматривается времени «для какого-либо внятного маневра».

«Вот от исступления и неуверенности в завтрашнем дне и жмут на все возможные педали киевские горе-стратеги. Но их время неумолимо уходит», — констатировал Карасин.

До этого сообщалось, что над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями сбили 11 украинских беспилотников. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, часть БПЛА летела к российской столице. Позднее он сообщил, что еще один дрон уничтожили над Подольском. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ночь на 26 ноября российская система ПВО сбила пять беспилотников в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений. Пострадавших нет.

Ранее число сбитых в регионах России беспилотников увеличилось до 24.