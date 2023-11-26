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Экс-премьер Украины заявил, что полностью запретить русский язык невозможно

Экс-премьер Украины Азаров: невозможно полностью запретить русский язык

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Должность языкового омбудсмена на Украине должна исчезнуть с приходом к власти в стране нового руководства, а полностью уничтожить в стране русский язык невозможно. Об этом на своей странице в ВК написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Должность уполномоченного по защите государственного языка, конечно, исчезнет в Украине. Для меня совершенно очевидно, что вся та законодательная муть, которую напринимали за последние десять лет, должна быть при приходе нового руководства ликвидирована как юридически ничтожная», — написал Азаров.

Он также напомнил, что техническая документация на многих украинских предприятиях и атомных станциях написана на русском языке. А украинская культура, по мнению Азарова, в основном русскоязычная.

«Невозможно полностью запретить русский язык», — резюмировал экс-премьер.

20 ноября спикер Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских на Украине.

9 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет русского нацменьшинства, но есть украинцы, говорящие по-русски.

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».

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