Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Латвия предложила посредничество в переговорах по ситуации на польско-украинской границе

В МИД Латвии предложили посредничество по ситуации на границе Польши и Украины

close
100%
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш провел переговоры с польским министром по делам Европейского союза (ЕС) Шимоном Шинковским, в ходе которых призвал как можно скорее разрешить ситуацию с блокадой польско-украинской границы польскими грузоперевозчиками. Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства Латвии.

Как следует из заявления, Кариньш заявил о готовности Риги стать посредником между Варшавой и Киевом.

«Министр иностранных дел сообщил о готовности Латвии присоединиться и способствовать поиску выхода из ситуации», — отмечают в тексте.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики устроили обещанный бойкот на границе с Украиной. Они разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее Зеленский признал сложности на границе с Польшей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий