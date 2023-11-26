Латвия предложила посредничество в переговорах по ситуации на польско-украинской границе

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш провел переговоры с польским министром по делам Европейского союза (ЕС) Шимоном Шинковским, в ходе которых призвал как можно скорее разрешить ситуацию с блокадой польско-украинской границы польскими грузоперевозчиками. Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства Латвии.

Как следует из заявления, Кариньш заявил о готовности Риги стать посредником между Варшавой и Киевом.

«Министр иностранных дел сообщил о готовности Латвии присоединиться и способствовать поиску выхода из ситуации», — отмечают в тексте.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики устроили обещанный бойкот на границе с Украиной. Они разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее Зеленский признал сложности на границе с Польшей.