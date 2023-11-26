Зеленский признал сложности на границе с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложностях на границе с Польшей из-за протеста польских грузоперевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», — заявил Зеленский на пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine.

Украинский президент утверждает, что Киев начал работать в этом направлении и планирует дать польским соседям «чуточку времени».

До этого мэр Львова Андрей Садовой призвал власти Польши остановить автоблокаду на границе с Украиной.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики устроили обещанный бойкот на границе с Украиной. Они разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее Киев ограничил въезд фур и грузовиков.