Мэр Пензы прокомментировал реакцию на его слова о некрополях в школах

Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста свои слова о том, что в школах пока не надо создавать «некрополи» из мемориальных табличек в память об участниках спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Накануне из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова», — сказал он.

Басенко призвал найти уважение бойцам и прекратить информационную спекуляцию.

По его словам, в школах планируют создать «уголки в память о бойцах», также в Пензе может появиться мемориал в память о пензенцах-участниках СВО.

24 ноября мэр Пензы в ходе сессии Пензенской городской думы предложил отложить установку на школах мемориальных досок в память об участниках специальной военной операции на Украине. По его словам, обилие табличек может превратить школу в «некрополь» и навредить психике детей, а власти должны «работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал «недопустимой и некорректной» позицию мэра Пензы Александра Басенко.

Ранее чиновница из Пензы ушла с поста, чтобы добровольно отправиться в зону СВО.