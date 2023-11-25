Глава КНДР Ким Чен Ын провел наблюдения за военными базами США со спутника-шпиона, запущенного Северной Кореей на орбиту. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Северная Корея видела аэрокосмические фотографии американской базы ВВС Андерсен, гавани Апра и других крупных военных баз сил США, сделанные в небе над Гуамом в Тихом океане.

До этого министр обороны Минору Кихара заявил об обнаружении объекта на орбите Земли, который, возможно, является спутником КНДР.

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало об успешном запуске разведывательного спутника КНДР под названием «Маллигён-1», который был выведен на орбиту. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил ученых, инженеров и работников, принимавших участие в этом проекте.

Южнокорейская разведка считает, что Северная Корея вряд ли проведет ядерные испытания и запустит новые разведывательные спутники до конца текущего года, но может это сделать в 2024 году.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».