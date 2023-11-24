Путин обсудил с Совбезом работу загранучреждений и отношения с соседями РФ

Российский президент Владимир Путин 24 ноября в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности предложил обсудить организацию работы российских зарубежных учреждений и подискутировать на тему взаимоотношений с соседями РФ на постсоветском пространстве. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности», — сказал глава государства.

Путин также анонсировал тему для обсуждения по ряду вопросов, связанных с организацией деятельности с ближайшими соседями Российской Федерации на постсоветском пространстве.

С соответствующим докладом выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, заключается в сообщении.

До этого политолог Вадим Трухачев заявлял, что Россия слишком мягко ведет себя с постсоветскими странами, нужно проявить жесткость.

Ранее в кабмине России рассказали о сумме взаимной торговли в ЕАЭС.