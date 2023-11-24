Пашинян ответил на вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии

Правительство Армении поддерживает территориальную целостность Грузии. Такое заявление в прямом эфире сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос, готовы ли армянские власти признать Южную Осетию и Абхазию «оккупированными РФ территориями». При этом он подчеркнул, что Армения «однозначно и полноценно» выступает за демократию и независимость Грузии.

«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы <...> поддерживаем единство и государственность Грузии», — уточнил Пашинян.

Также премьер-министр Армении добавил, что позиция республики по данному вопросу претерпела существенные изменения. В частности, речь идет о соответствующих голосованиях в ООН до и после 2019 года.

Как сказал Пашинян, тогда Тбилиси приветствовал изменение позиции Еревана и выразил свое удовлетворение по этому поводу.

24 ноября представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что руководство регионального содружества не исключает возможность частичного принятия Молдавии и Грузии в состав организации. По его словам, Брюссель может рассмотреть включение указанных стран в региональное содружество без территорий Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Пашинян оценил возможность выхода Армении из ОДКБ.