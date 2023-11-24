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В МИД прокомментировали слухи о возможном увольнении посла РФ в США

В МИД РФ заявили, что в Кремле слухов о возможной отставке посла Антонова нет

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Alexander Zemlianichenko/AP

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали появившиеся в сети информацию о якобы возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее канал Brief сообщил, что «в Кремле ходят слухи» о возможной смене российского посла в Вашингтоне из-за того, что Антонов «перебарщивает» с конфронтационными антиамериканскими заявлениями.

В МИД РФ сообщили, что в Кремле таких слухов нет. Собеседник агентства призвал не читать анонимные источники и подписаться на аккаунты МИД в социальных сетях.

В начале ноября президент России Владимир Путин назначил нового посла Российской Федерации в Пакистане. Им стал Альберт Хорев вместо освобожденного от обязанностей Данилы Ганича.

В июне президент назначил новым послом в Азербайджане Михаила Евдокимова, освободив от этой должности Михаила Бочарникова.

А в мае пост посла РФ в Ватикане занял Иван Солтановский.

Ранее Путин назначил главу МВД Чечни.

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