В МИД прокомментировали слухи о возможном увольнении посла РФ в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали появившиеся в сети информацию о якобы возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее канал Brief сообщил, что «в Кремле ходят слухи» о возможной смене российского посла в Вашингтоне из-за того, что Антонов «перебарщивает» с конфронтационными антиамериканскими заявлениями.

В МИД РФ сообщили, что в Кремле таких слухов нет. Собеседник агентства призвал не читать анонимные источники и подписаться на аккаунты МИД в социальных сетях.

В начале ноября президент России Владимир Путин назначил нового посла Российской Федерации в Пакистане. Им стал Альберт Хорев вместо освобожденного от обязанностей Данилы Ганича.

В июне президент назначил новым послом в Азербайджане Михаила Евдокимова, освободив от этой должности Михаила Бочарникова.

А в мае пост посла РФ в Ватикане занял Иван Солтановский.

Ранее Путин назначил главу МВД Чечни.