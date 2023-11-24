Песков напомнил о непростом положении Сербии из-за давления НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя слова главы Сербии Александра Вучича о намерении Белграда улучшить отношения с НАТО, заявил, что сербам сейчас непросто, но у России и Сербии сохраняются особые отношения.

Он отметил, что российская сторона понимает, в каком окружении находится Сербия.

«Наилучший способ выстраивания отношения — вести диалог. Сербам непросто, они под давлением. У нас с Сербией свои особые отношения, мы высоко их ценим и будем дальше развивать», — сказал представитель Кремля.

21 ноября президент Александр Вучич заявлял, что Сербия будет развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранит свой военный нейтралитет.

Также сербский лидер отмечал, что Сербия в ближайшее время намерена рассмотреть возможность проведения совместных учений с силами Североатлантического альянса.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.