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Ереван намерен подать иск против Баку

Ереван подаст иск против Баку по восстановлению права карабахцев на собственность

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Аппарат Президента Республики Армения

Пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян заявил, что Ереван готовится подать межгосударственный иск против Баку по вопросу восстановления права карабахцев на собственность. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Конкретных дат пока нет, но это вопрос ближайшего будущего», — отметил Самвелян.

Юрист Сирануш Саакян говорила, что смена прописки не может повлиять на реализацию права карабахских граждан на собственность.

«Даже если Азербайджан на незаконном основании передаст их право на собственность другим лицам, у карабахцев все равно сохраняются права на распоряжение этим имуществом и доступ к нему», — пояснила Саакян.

До этого помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев говорил, что бывшие военные и комбатанты, которые сейчас взялись за оружие в Нагорном Карабахе, намерены продолжить сопротивление азербайджанским властям.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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