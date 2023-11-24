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Власти Мурманской области сообщили о ситуации с беженцами в регионе

Губернатор Чибис прокомментировал ситуацию с беженцами в Мурманской области

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Павел Львов/РИА «Новости»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что из-за закрытия Финляндией погранпунктов на границе с Россией в регионе увеличился поток беженцев. Видеообращение он опубликовал в своем Telegrma-канале.

По его словам, в Кандалакшском районе области наблюдается скопление иностранных граждан и беженцев. Все они хотят попасть в Финляндию.

«Финляндия уменьшила пропускную способность. К нам увеличился поток беженцев, но мы не можем оставить их в снегу и на морозе без обогрева и питания», — отметил Чибис.

Он добавил, что из-за наплыва иностранных граждан в регионе введен режим повышенной готовности. Документы всех приезжих тщательно проверяют, при этом нелегально находящиеся на территории страны сразу уезжают.

До этого стало известно, что власти Мурманской области решили создать три пункта для беженцев у границы с Финляндией. Пункты будут организованы в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах области.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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