Китай увеличит длину безвизовых поездок для граждан шести стран

МИД КНР анонсировал экспериментальное увеличение срока безвизовых поездок для граждан шести стран: Италии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Об этом пишет Reuters.

Упрощенный экспериментальный режим будет действовать с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года.

До этого Шри-Ланка отменила визовый сбор для граждан России, Китая, Индии и других стран.

Сейчас граждане РФ и КНР могут путешествовать между странами туристическими группами от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней.

До этого сообщалось, что Китай потерял 98% туристов из-за COVID-ограничений и политики Пекина.

23 мая власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль. Председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов в ходе своего выступления в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявлял, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса в 2020 году.

Ранее МИД РФ заявил, что россияне смогут поехать в Китай без виз в тургруппах от трех человек.