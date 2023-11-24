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Филиппины захотели опять присоединиться к МУС 

Филиппины изучают вопрос о повторном присоединении к МУС 

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Depositphotos

Филиппины рассматривают возможность повторного присоединения к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), заявил президент Фердинанд Маркоса-младший. Об этом сообщает телеканал GMA News.

«У нас возник вопрос о возвращении в МУС. В настоящее время мы изучаем этот вопрос снова. Мы рассмотрим доступные варианты», — цитирует его СМИ

В сентябре 2021 года Палата предварительного производства МУС одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений, совершенных в ходе кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах. Было установлено, что есть достаточные основания для расследования убийств, совершенных в стране с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. Согласно данным прокуратуры, за это время от 12 до 30 тысяч человек были убиты в ходе полицейских операций, связанных с наркотиками. В ноябре того же года Филиппины запросили отсрочку расследования, чтобы самостоятельно провести свое расследование возможных преступлений.

В марте 2018 года Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу через год. Однако суд считает, что это не является препятствием для проведения расследования, так как он сохраняет юрисдикцию над преступлениями, совершенными в период членства страны в МУС.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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