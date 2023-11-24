Глава МВД РФ встретился с Раулем Кастро

Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma.

«Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днем министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе», — сообщили в газете.

Кроме того, Колокольцев встретился с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который назвал визит главы МВД России подтверждением тенденции укрепления, консолидации и расширения связей двух стран.

До этого постоянный представитель России и ООН Василий Небензя заявил, что Москва требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

По словам Небензи, Россия рассчитывает на то, что правительство и конгресс США прислушаются, наконец, к ясно выраженному всеобщему призыву к снятию эмбарго с Кубы.

Ранее в конгрессе США потребовали от президента Джо Байдена прекратить блокаду Кубы.