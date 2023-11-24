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В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз

В Евросоюзе допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз по частям

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Zurab Tsertsvadze/AP

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что возможно частичное принятие Молдавии и Грузии в состав ЕС без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет газета «Известия».

Стано подчеркнул, что Европейское будущее этих стран не должно зависеть от конфликтов.

Ранее Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус кандидата в объединение. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду выразила готовность к интеграции в ЕС, допуская возможность двухэтапного вступления, начиная с правого берега Днестра.

Однако экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал это предательством национальных интересов.

В Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал «оппозицию и гражданский сектор» присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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