Украина обратилась в МИД Польши после смерти двух водителей на КПП

Украинское посольство направило ноту протеста в министерство иностранных дел Польши в связи с гибелью уже второго водителя грузовика в длинной очереди на контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом сообщил посол Киева в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Посольство в срочном порядке обратилось с официальной нотой в МИД Польши», — написал Зварыч.

По его словам, власти Украины требуют разблокировать границу.

При этом причину смерти водителя дипломат не назвал.

До этого вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин сообщал, что на границе Польши и Украины, где продолжается забастовка польских перевозчиков, с начала протестов погиб уже второй водитель с украинским гражданством.

23 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что польские перевозчики перекрыли движение грузового транспорта еще на одном пункте пропуска на украинско-польской границе. На этот раз заблокированным оказался пункт «Медика».

Ранее на границе Польши и Украины выстроилась очередь из фур.