Минюст: иноагенты не говорили, что действуют в интересах России

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заявил, что признанные Минюстом иноагентами лица, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многие решения Минюста о признании иноагентом обжалуются, но в основном суд поддерживает позицию министерства. Чуйченко также обратил внимание, что все истцы, оспаривающие свой статус, ссылаются на процессуальные моменты.

«Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал», — заявил он.

21 ноября Замоскворецкий суд отказал нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) в просьбе признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов. Представитель Минюста уточнил, что Муратов давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах. Сам Муратов назвал статус иноагента «клеймом», присвоенным ему «абсолютно незаконно».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.