Еврокомиссия утвердила план Венгрии по переходу на зеленую энергетику

Европейская комиссия (ЕК) одобрила план венгерского правительства, касающийся реализации региональной программы по переходу на зеленую энергетику REPowerEU. В рамках данного плана Будапешт получит финансирование в размере €4,6 млрд, передает ТАСС.

Как указано в заявлении ЕК, одобрение упомянутой инициативы не связано с предстоящим голосованием о расширении регионального содружества. В частности, речь идет о возможном вступлении Украины в Европейский союз (ЕС).

«Еврокомиссия утвердила венгерский раздел программы REPowerEU объемом €4,6 млрд, который должен дополнить план восстановления и повышения устойчивости этой страны [после пандемии коронавируса]», — уточняется в сообщении.

22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил руководству регионального содружества письмо, в котором пригрозил заблокировать всю финансовую помощь для Украины. Также глава правительства указал, что готов препятствовать проведению голосования о принятии Украины в состав организации.

Как отметил венгерский премьер-министр, перед принятием соответствующего решения Брюсселю следует оценить эффективность программ помощи Киеву. По его словам, в декабре 2023 года лидеры стран — членов ЕС должны провести «стратегическую дискуссию» по этому поводу.

Ранее руководство Евросоюза предупредили о риске остаться с украинским конфликтом «один на один».