В Китае захотели вести собственный мониторинг сброса воды с «Фукусимы»

Китай хотел бы проводить самостоятельный и независимый мониторинг сброса воды в океан с японской атомной станции «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

«Хотели бы, чтобы вы создали возможность для независимого мониторинга Китаем», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Ядерная авария произошла на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года, ее причиной стал удар цунами. В трех реакторах были повреждены корпуса, расплавилось ядерное топливо, произошли взрывы с выбросом радиоактивных веществ.

Для охлаждения на станцию была залита морская вода, сейчас ее объем оценивается в 1,34 млн тонн. После очистки она постепенно сбрасывается в океан, этот процесс должен затянуться на несколько десятков лет.

Основным радиоактивным загрязнителем сточных вод является тритий, присутствующий в форме тритиевой, или сверхтяжелой воды. Хотя тритий, как и другие радиоактивные вещества, может вызывать повреждение ДНК в организме, считается, что его низкая радиотоксичность значительно снижает потенциальный вред.

При этом зона катастрофы по-прежнему находится в запустении.

20 ноября сообщалось, что Япония завершила очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

До того, с 16 октября Россельхознадзор ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Это произошло несмотря на то, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее ученые оценили безопасность сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».