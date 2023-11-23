В Кремле прокомментировали попытки давления США на Россию и Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесполезными попытки США оказать давление на Россию и Китай. Об этом он заявил «Известиям».

По словам официального представителя Кремля, Российскую Федерацию объединяет с КНР «абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу». «Вот здесь» Москва и Пекин «выступают с общей позиции», отметил он.

«Это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой», — продолжил Песков.

Говоря о попытках давления со стороны Соединенных Штатов на РФ и Китай, пресс-секретарь отметил, что время уже не раз показало, что это абсолютно бесполезно.

«Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути», — добавил он.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка.

До этого Песков говорил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.