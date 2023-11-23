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МИД Катара рассказал, как будет проходить обмен заложниками

МИД Катара будет каждый день получать список освобождаемых заложников

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Mohammed Salem/Reuters

МИД Катара сообщил, что каждый день перемирия будет получать список освобождаемых заложников, которые удерживаются в секторе Газа, и уведомлять страны их происхождения.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что соглашение невыгодно Израилю.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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