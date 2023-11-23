На Украине опасаются нежелания уехавших за границу граждан возвращаться домой

Украинское руководство опасается, что уехавшие на Запад граждане могут больше никогда не вернуться в страну. Об этом сообщила британская газета Financial Times, сославшись на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и мэра города Харькова Игоря Терехова.

Как указано в материале, недавно один из корреспондентов издания побывал на Украине. Во время поездки журналист встретился с упомянутыми чиновниками, обсудив с ними проблему массового оттока населения.

«Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», — подчеркивается в публикации.

Согласно информации газеты, в настоящее время в странах Европы проживают от пяти до шести млн украинских граждан. При этом представитель одной из харьковских некоммерческих организаций (НКО) указал, что начать новую жизнь на Западе могут не менее семи млн жителей государства.

В ноябре директор киевского института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила о существенном сокращении численности населения страны. По словам академика, в 2033 году в государстве будут проживать всего от 26 до 35 млн человек.

Ранее в США заявили, что Украина лишилась более половины избирателей из-за массового оттока населения.