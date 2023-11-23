Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слова журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке о том, что потенциальный новый премьер-министр Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, будущий глава кабмина ведет собственную политику, не являясь при этом «агентом Кремля».

«Само собой, Вилдерс и его партия не являются «агентами Москвы», как их кинулись описывать в Европе. И первое место его партии еще не означает, что она сможет формировать правительство. Но истерика, которую переживают европейские элиты после его первого места, зачетная. Только ради этой встряски всяких пропагандистов вроде Репке стоит обратить внимание на итоги выборов в Нидерландах», — сказал Корнилов.

Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины. Он называл предыдущее правительство Ниделандов «больным и фальшивым», а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

Репке в соцсети Х написал, что «еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится».

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая Партия свободы, возглавляемая Вилдерсом. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Ранее Киев договорился о возвращении скифского золота из Нидерландов на Украину.