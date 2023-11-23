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Турецкая газета: перемирие в Газе могло наступить еще на прошлой неделе

Hürriyet: Нетяньяху отказался утвердить перемирие с ХАМАС 17 ноября

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Israel Defense Forces/Reuters

Перемирие в Газе могло быть заключено и ранее, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прошлую пятницу, 17 ноября, отказался утверждать его условия. Об этом со ссылкой на газету Hürriyet сообщает РИА Новости.

«Временное прекращение огня в Газе достигнуто, но как? Вообще-то прекращение огня ожидалось еще на прошлой неделе. Оно даже было назначено на пятницу на 17:00. Условия были точно такими же. Но этого не произошло», — сообщает издание.

В публикации отмечается, что на этой неделе к прекращению огня стремился именно Израиль из-за больших потерь в наземной операции.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. К остальным заложникам для оказания медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

При этом в Израиле заявили о намерении продолжать борьбу. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после паузы наземная операция в Газе продолжится до полного уничтожения потенциала ХАМАС.

Ранее власти Израиля назвали повод для возобновления боевых действий.

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