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Промышленный эксперт оценил попытки Запада усилить санкции против российской нефти

РИА Новости: Запад предложил суровые меры за нарушение потолка цен на нефть РФ

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Charlie Riedel/AP

США и Евросоюз пытаются «реанимировать» потолок цен на российскую нефть, вводя дополнительные препятствия для РФ, однако у них едва ли что-то получится. Подробно о ситуации написало РИА Новости.

Издание напомнило, что Штаты ввели санкции против двух компаний из ОАЭ и Турции за несоблюдение потолка цен. Затем под ограничения попали 20 компаний и три нефтяных танкера во владении Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation.

По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, единственное возможное последствие шагов США — расширение «теневого» флота и возникновение новых серых логистических компаний, поскольку это очень выгодный бизнес.

Обозреватель также прокомментировал слухи о том, что ЕС хочет блокировать танкеры с российской нефтью в датских проливах под предлогом экологической угрозы. По словам Хазанова, географическое расположение Дании действительно позволяет «запереть» нефть из РФ в Балтийском море, однако, во-первых, это нарушит международные нормы судоходства, а во-вторых — Россия может направить танкерам сопровождение в виде боевых кораблей, и ВМС Дании едва ли смогут что-то с этим сделать.

США расширили санкции против России в ноябре. В санкционный список внесли в том числе три нефтяных танкера под флагом Либерии, якобы перевозивших российскую нефть, позже продававшуюся по цене выше потолка в $60 за баррель.

Ранее сообщалось, что почти вся российская нефть в октябре продавалась по стоимости выше потолка цен.

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