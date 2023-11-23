Турция призвала создать консорциум для восстановления Газы

После урегулирования конфликта Турция может выступить с инициативой создания консорциума для восстановления Газы. Об этом со ссылкой на газету Hürriyet сообщает РИА Новости.

«После войны Турция могла бы организовать международную конференцию по оказанию помощи Газе и выдвинуть идею восстановления Газы консорциумом, включающим Турцию», — пишет близкий к правительственным кругам журналист Абдулькадир Сельви.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на онлайн-встрече G20 заявил, что действия Израиля на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.

Ранее в Турции заявили, что Запад не показывает готовность содействовать урегулированию в Газе.