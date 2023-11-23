В МИД Катара ожидают объявления времени перемирия между Израилем и ХАМАС в ближайшие часы

Время наступления перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будет объявлено в ближайшие часы, посредники прилагают усилия для этого. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС/.

«Доктор аль-Ансари подтвердил <…>, что время вступления в силу соглашения о перемирии будет объявлено в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

23 ноября израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник заявила, что ХАМАС в последний момент хотел внести изменения в соглашение, которое до сих пор не подписано.

Как заявлял председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби, освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.