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Орбан рассказал, когда Венгрия разблокирует финансирование для Украины

Орбан связал финансирование Украины с разблокированием средств для Венгрии

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан связал финансирование Украины с разблокированием средств для Венгрии со стороны Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times.

Правительство Венгрии организует плебисцит, на повестке которого венгры будут решать, снимать ли вето Будапешта на дальнейшую помощь Европейского союза Украине.

«Венгрию просят о дополнительной поддержке [для Украины], даже несмотря на то, что наша страна не получила причитающиеся ей средства ЕС», — указано в одном из опубликованных венгерским правительством вопросе плебисцита.

Плебисцит предполагает, что согласие на снятие вето на финансирование Украины будет дано только после разблокирования средств, которые положены Венгрии от ЕС.

До этого советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что большая часть европейцев согласны с позицией Будапешта по конфликту на Украине, так как выступают за мир в этой стране и не хотят вступать в войну с Россией.

Ранее в Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite.

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