«С пути казака никогда не сойду»: казачий генерал Николай Долуда объяснил свое увольнение

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда сам принял решение уйти с поста атамана Всероссийского казачьего общества: совмещая руководство казаками и работу в Госдуме, он не успевал заниматься разработкой закона о «Российском казачестве». В разговоре с «Газетой.Ru» Долуда сообщил, что на подготовку и принятие закона понадобится минимум полтора года.

«Когда мне юристы разложили «дорожную карту» по подготовке и принятию закона, я начал чесать затылок, потому что на это потребуется минимум полтора-два года. Как заместитель председателя комитета в Госдуме, атаман Всероссийского казачьего общества и советник по вопросам казачества в Генеральном штабе, я даже страницу не открыл проекта этого федерального закона, даже не начинал его делать. У меня просто физически не хватает времени. Во Всероссийском казачьем обществе все налажено и выстроено. Авторитет у казачества есть, уважение к казачеству пришло. А вот если я не займусь проектом федерального закона, то трудно понять, кто им займется, и когда он будет принят. Для меня честь, совесть, отечество и родина Россия — это превыше всего. И, конечно, те люди, казаки, которые мне поверили, поэтому я их подвести никак не могу. Мне трудно было принимать это решение, но, взвесив все за и против, я все-таки его принял. Согласовал решение с Советом по делам казачества, с Федеральным агентством по делам национальностей и написал такое заявление», — рассказал Долуда.

Депутат добавил, что несмотря на домыслы, покидать Госдуму он не собирается. Он уже собирает рабочую группу, чтобы начать работу по законопроекту.

«Всегда люди, пытаются какие-то строить домыслы. Это глупости. Я принял решение только из государственных побуждений. Из депутатского корпуса в Госдуме я никуда не уйду. Я сейчас формирую рабочую группу по подготовке и принятию этого закона. Уже согласовал членов рабочей группы, их будет порядка 20 человек, в том числе представителей войсковых казачьих обществ. Там и Минюст Российской Федерации, и Федеральное агентство по делам национальностей, и так далее. В ближайшее время я приступлю от непосредственной к подготовке и принятию федерального закона о «Российском казачестве». Должен быть принят закон об этих людях, которые воюют, несут государственную службу, которые в том числе оказывают помощь в охране общественного порядка, занимаются системой казачьего образования и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Это для меня очень важно», — сказал политик.

Долуда уверен, что новый атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов справится с возложенными на него обязанностями.

«Кузнецов — это атаман Терского казачьего войска. Молодой, перспективный. Атаман, который сформировал 5 добровольческих казачьих отрядов, которые успешно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Человек, прошедший определенные годы [службы] в вооруженных силах нашей страны. Человек честный, справедливый, дисциплинированный. Мы провели заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества. Абсолютно все атаманы его поддержали. Я далеко не ухожу. Я буду рядом, всегда готов подставить ему плечо, всегда готов подсказать. Для меня казачество с 2007 года — это смысл моей жизни. Я с пути казака никогда не сойду. Уверен, что у него все получится», — заключил депутат.

В среду, 22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды. Этот пост он занимал с 4 ноября 2019 года. Новым руководителем назначен атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов.

Ранее «Австралийский казак» Семен Бойков получил российское гражданство.