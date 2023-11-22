В МИД России ответили на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Турция не подавала РФ официальных предложений насчет проверки наличия ядерного оружия у Израиля.

По словам дипломата, на данный момент в Москве зафиксировали лишь сигналы из Анкары о планах создать некий инспекционный механизм по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, а также о желании активизировать такую работу с другими государствами.

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил проверить Израиль на наличие ядерного оружия.

Позднее он заявил, что Анкара собирается выступить с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и обсудить наличие у Израиля атомной бомбы. По его словам, наличие атомной бомбы у Израиля — это угроза безопасности региона и в том числе Турции.

8 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия. Так он прокомментировал слова министра еврейского государства по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности использования подобного вооружения на территории сектора Газа.

После заявления Элияху премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина, он также назвал его слова не соответствующими действительности и оторванными от реальности.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.