Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России ответили на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия

МИД: РФ не получала предложений о проверке наличия у Израиля ядерного оружия

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Турция не подавала РФ официальных предложений насчет проверки наличия ядерного оружия у Израиля.

По словам дипломата, на данный момент в Москве зафиксировали лишь сигналы из Анкары о планах создать некий инспекционный механизм по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, а также о желании активизировать такую работу с другими государствами.

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил проверить Израиль на наличие ядерного оружия.

Позднее он заявил, что Анкара собирается выступить с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и обсудить наличие у Израиля атомной бомбы. По его словам, наличие атомной бомбы у Израиля — это угроза безопасности региона и в том числе Турции.

8 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия. Так он прокомментировал слова министра еврейского государства по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности использования подобного вооружения на территории сектора Газа.

После заявления Элияху премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина, он также назвал его слова не соответствующими действительности и оторванными от реальности.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий