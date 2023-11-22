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В МИД РФ прокомментировали заявления Еревана по ОДКБ

Захарова: заявления Еревана по ОДКБ являются попыткой «спихнуть ответственность»

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что утверждения из Еревана по ОДКБ являются попыткой «спихнуть ответственность» за свои просчеты.

«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, — мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», — сказала дипломат.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия выражает сожаление в связи с отказом Армении присутствовать на саммите ОДКБ 23 ноября.

22 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре. По его мнению, ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией. При этом он подчеркнул, что отношения его страны с организацией не заморожены, и у Еревана нет решения о выходе из ОДКБ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует говорить с Пашиняном до саммита ОДКБ.

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