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Глава МИД Франции посетит Китай на этой неделе

Глава МИД Франции Колонна посетит КНР с официальным визитом

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Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Китай с четверга по пятницу по приглашению своего китайского коллеги Ван И для участия в диалоге на высоком уровне по вопросам туризма и миграции. Об этом сообщает Reuters

В планах главы французской дипломатии также встреча с премьер-министром Китая Ли Цяном, сообщил на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

20 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора назвали реализацию принципа двух независимых государств способом решения конфликта между Палестиной и Израилем.

До этого главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн обвинил Китай в том, что он поставляет военную технику России.

Ранее крупнейшая французская авиакомпания Air France призвала власти Франции снизить количество рейсов китайских авиакомпаний в республику из-за дружбы с РФ.

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