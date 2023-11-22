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В Кремле прокомментировали соглашение Израиля и ХАМАС по поводу заложников

Песков заявил о положительном отношении к договоренностям Израиля с ХАМАС

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно воспринял новости о соглашении Израиля с ХАМАС по поводу заложников и перемирия.

По его словам, это первые хорошие новости из Газы за продолжительно время.

«Россия и большинство мировых стран призывают к перемирию, гуманитарной паузе. Ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться контуры будущих попыток по устойчивому регулированию этой проблемы», — пояснил Песков.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Сделка Израиля с ХАМАС по освобождению заложников будет состоять из двух этапов. Сначала ХАМАС отпустит 50 человек за 4 дня, потом еще до 30 человек за 3 дня, в том числе иностранных граждан.

«В рамках первого в течение четырех дней будут освобождены 30 детей, 8 матерей и еще 12 женщин. В ходе второго этапа в течение трех дней будут освобождены до 30 заложников», — говорится в документе.

Президент Израиля Ицхак Герцог поприветствовал заключение данной сделки.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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