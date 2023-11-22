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В Госдуме назвали паникой заявления Зеленского по миру на Украине

Депутат Шеремет назвал паникой слова Зеленского по миру на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что власти Украины могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма территориями России недопустим для Украины.

По мнению Шеремета, Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия.

«У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями», — высказал мнение парламентарий.

Депутат считает, что украинский политик сейчас находится у «разбитого корыта», поэтому периодически «пускает пыль в глаза, набивая себе цену».

Шеремет также высказал мнение, что Зеленскому недолго осталось находиться у власти на Украине, в то время как Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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