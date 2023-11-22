Стало известно о визите главы МИД Ирана в Бейрут

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправляется с визитом в ливанскую столицу Бейрут. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

До этого делегация палестинской группировки ХАМАС прибыла в Ливан, где ее принял генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

Они обсудили события после атаки на Израиль 7 октября, оценили позиции, а также «возможности, существующие на всех фронтах сопротивления, особенно в секторе Газа», и «важность продолжения работы и постоянной координации».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее стало известно, что ХАМАС будет отпускать в день по 12 заложников.