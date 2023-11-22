Политолог: России нужно выстраивать отношения с отдельными странами ЕС

Кризис международной дипломатии назрел еще до начала специальной военной операции. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-международник Тимур Шафир. Он отметил, что ни один из европейских лидеров не смог выстроить диалог с Москвой для урегулирования украинского кризиса, в том числе в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений.

«На мой взгляд, архитектуру этих международных отношений было невозможно удержать. Мы дали себе в этом отчет. Это сложно, это неприятно. Но мы должны быть готовы к этому, иметь какую-то альтернативу. Начинать процесс выстраивания дипломатического официального взаимодействия с отдельно взятыми странами, входящими в Евросоюз», — сказал Шафир.

Он добавил, что за теми странами, которые наладят отношения с Москвой, как снежный ком последуют другие.

В декабре 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения являлись способом выиграть время для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимой техникой и боеприпасами. Других целей, по ее словам, у этого документа не было.

Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу назвал шесть главных ошибок США в отношениях с Россией. По его мнению, первая и главная ошибка — нарушенное обещание не расширять НАТО на восток до границ РФ.