Запад будет «вымарывать» из истории Украины все, что было до 2022 года, не будет ни первого Майдана, ни второго. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны Запада обходят молчанием годовщину киевского Майдана, не желают видеть эту дату, поскольку ситуацию вокруг Украины они намерены отсчитывать исключительно от 2022 года. То, что происходило до этой даты, западных партнеров Киева не интересует, история будет интересовать их только в том случае, если ее можно будет переписать, добавила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, чтобы понимать происходящие на Украине события, необходимо знать их предысторию.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у современной Украины есть предрасположенность к новому Майдану.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.