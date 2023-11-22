В American Conservative рассказали, где Белый дом хочет развязать новую войну

Соединенные Штаты Америки собираются спровоцировать войну с Китаем, чтобы их военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы. Как пишет американский журнал American Conservative, для развязывания конфликта Штаты прибегнут к тем же методам, которые они отработали на Украине.

«Ведомство внешней политики уже пытается подготовить войну с Китаем по той же методичке (как в случае конфликта с Россией). Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», — считает автор статьи.

По мнению обозревателя, таким образом американские власти насыщают свой ВПК не в первый и не в последний раз. Он считает, что после ухода США из Афганистана в 2021 году Штатам понадобился новый повод для вытягивания средств у налогоплательщиков, и результатом этого стал конфликт на Украине. А до этого Вашингтон воевал с террористами на Ближнем Востоке.

Издание пишет, что подготовка нового конфликта с участием Китая также поможет в финансировании Пентагона, в то время как простым американцам это скорее навредит.

Между тем американские законодатели не уверены, что США успеют реализовать в срок все программы военной поддержки Тайваня. Недавно они направили письмо министру ВВС США Фрэнку Кендаллу, в котором выразили обеспокоенность трудностями с производством и поставками F-16.

Ранее стало известно, что США хотят ускорить поставки оружия на Тайвань, которые задержали из-за Украины.