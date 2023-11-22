Стало известно, кого освободит Израиль в рамках сделки с ХАМАС

Большая часть из 300 палестинских заключенных, которых Израиль посчитал подлежащими к освобождению в рамках сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС — молодые люди в возрасте 18 лет и младше. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что большинство из 287 молодых людей, которые значатся в израильском списке на освобождение, были осуждены за массовые беспорядки и бросание камней на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

Остальные 13 заключенных — это взрослые женщины, большинство из которых были осуждены за попытку нанесения ножевых ранений.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Как сообщал государственный секретарь США Энтони Блинкен, среди освобожденных 50 заложников будут американские граждане.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.